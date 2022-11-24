Кличко заявил о возобновлении водоснабжения во всем Киеве, но вода доходит не до всех
24.11.2022, 13:54
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что водоснабжение восстановлено во всех районах столицы, "но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность". Об этом он написал в своем Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам мэра, у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек.
"Специалисты Киевводоканала делают все для скорейшей стабилизации ситуации", – отметил Кличко.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали.
- По словам Кличко, по состоянию на 07.35 на левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии.
Читайте также: В Центре стратегических коммуникаций рассказали, как готовить без горячей воды и электричества
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии