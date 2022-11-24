Кличко заявил о возобновлении водоснабжения во всем Киеве, но вода доходит не до всех

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что водоснабжение восстановлено во всех районах столицы, "но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность". Об этом он написал в своем Telegram.

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По словам мэра, у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек.

"Специалисты Киевводоканала делают все для скорейшей стабилизации ситуации", – отметил Кличко.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.

В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали.

По словам Кличко, по состоянию на 07.35 на левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии.

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Вадим Ребрина

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