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Кличко заявил о возобновлении водоснабжения во всем Киеве, но вода доходит не до всех

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 13:54
Кличко заявил о возобновлении водоснабжения во всем Киеве, но вода доходит не до всех - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что водоснабжение восстановлено во всех районах столицы, "но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность". Об этом он написал в своем Telegram.

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По словам мэра, у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. Особенно у тех киевлян, живущих на верхних этажах многоэтажек.

"Специалисты Киевводоканала делают все для скорейшей стабилизации ситуации", – отметил Кличко.

  • По словам Кличко, по состоянию на 07.35 на левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии.

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Вадим Ребрина
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