Климатологи о погоде июля в Киеве: Температура была выше нормы
В июле 2020 года было восемь дней с температурой воздуха выше +30 градусов
Среднемесячная температура воздуха в июле этого года в Киеве составляла + 21,9 градуса, что превысило климатическую норму на 2,6 градусов. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 11,7 градусов, а жарче - 29 июля. В этот день максимальная температура после полудня достигла + 32,7 градусов.
Всего было восемь дней с температурой воздуха выше +30 градусов.
Осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц.
- В Киеве апрель останется в летописи погоды с пылевой бурей, которая наблюдалась 16 апреля и вызвала повышенный уровень загрязнения воздуха, и дождевым рекордом 26 числа, когда впервые с 1891 года в столице выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем было в этот день в 1987 году.
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