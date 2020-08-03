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Климатологи о погоде июля в Киеве: Температура была выше нормы

03.08.2020, 14:14
Климатологи о погоде июля в Киеве: Температура была выше нормы - Фото
Киев (Фото: пресс-служба КГГА)

В июле 2020 года было восемь дней с температурой воздуха выше +30 градусов

Среднемесячная температура воздуха в июле этого года в Киеве составляла + 21,9 градуса, что превысило климатическую норму на 2,6 градусов. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 11,7 градусов, а жарче - 29 июля. В этот день максимальная температура после полудня достигла + 32,7 градусов.

Всего было восемь дней с температурой воздуха выше +30 градусов.

Осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц.

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Арина Толина
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