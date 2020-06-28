Коронавирус. Число заболевших COVID-19 за сутки в Киеве снизилось вдвое

Киевское кафе после ослабления карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

За сутки в Киеве зарегистрировано 69 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 140). Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С начала эпидемии в Киеве 4935 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерли от болезни четыре человека, с начала эпидемии - 106. Выздоровело 1547 жителей города, за сутки - 57.

Среди новых заболевших - двое медиков. 14 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском районах - по девять новых случаев коронавируса.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, число умерших от болезни - 500 000.

917 новых заболевших За прошедшие сутки в Украине выявили новых заболевших .

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE