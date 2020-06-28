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Коронавирус. Число заболевших COVID-19 за сутки в Киеве снизилось вдвое

Коронавирус. Число заболевших COVID-19 за сутки в Киеве снизилось вдвое - Фото
Киевское кафе после ослабления карантина (Фото: пресс-служба КГГА)
28.06.2020, 10:20

Больше всего заболевших COVID-19 в Киеве за сутки - в Днепровском, Деснянском и Оболонском районах

За сутки в Киеве зарегистрировано 69 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 140). Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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С начала эпидемии в Киеве 4935 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерли от болезни четыре человека, с начала эпидемии - 106. Выздоровело 1547 жителей города, за сутки - 57.

Среди новых заболевших - двое медиков. 14 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском районах - по девять новых случаев коронавируса.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, число умерших от болезни - 500 000.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 917 новых заболевших.

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Денис Юдин
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