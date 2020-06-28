Коронавирус. Число заболевших COVID-19 за сутки в Киеве снизилось вдвое

За сутки в Киеве зарегистрировано 69 новых заболевших COVID-19 (сутками ранее - 140). Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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С начала эпидемии в Киеве 4935 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки умерли от болезни четыре человека, с начала эпидемии - 106. Выздоровело 1547 жителей города, за сутки - 57.
Среди новых заболевших - двое медиков. 14 пациентов были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепровском районе - 16. В Деснянском и Оболонском районах - по девять новых случаев коронавируса.
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