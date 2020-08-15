Коронавирус. Киев снова бьет антирекорды по заболевшим за сутки: карта по районам
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева (днем ранее -158), из них 16 детей, пять медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Зафиксирован один летальный случай, с начала эпидемии - 151.
За минувшие сутки выздоровели 57 человек, всего - 3373 жителей Киева.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, другие - на самоизоляции под контролем врачей.
Заболели коронавирусом 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчин от 18 до 93 лет, шесть девочек от 3 до 15 лет и десять мальчиков от 8 до 17 лет.
В столице уже 10392 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском – 40, Днепровском - 34, Дарницком районе - 33.
- 14 августа Киев попал в желтую зону эпидемиологической опасности. Это произошло из-за увеличения количества заболевших.
- За минувшие сутки в Украине заболели COVID-19 1847 человек (днем ранее 1732, - ред.)
Комментарии