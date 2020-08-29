Коронавирус. Киеве вышел в лидеры по заболеваемости — эпидемситуация в районах столицы
За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 12 984 заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали в Дарницком районе
За прошедшие сутки в Киеве выявили 265 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее — 251), сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Это наивысший показатель суточной заболеваемости среди всех регионов Украины.
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За сутки в городе выздоровели 159 больных COVID-19 (днем ранее — 95), скончались шесть человек (9).
За все время эпидемии в столице зафиксировали 12 984 заболевших, 4229 выздоровевших и 193 умерших.
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Динамика эпидемии по районам Киева:
- Дарницкий – 2102 заболевших (+50 за сутки);
- Деснянский – 1624 (+34);
- Днепровский – 1557 (+40);
- Соломянский – 1409 (+26);
- Печерский – 1117 (+20);
- Оболонский – 1169 (+19);
- Святошинский – 1130 (+17);
- Голосеевский – 1022 (+21);
- Шевченковский – 1012 (+12);
- Подольский – 842 (+26).
- В Украине за сутки выявили рекордное число заболевших - 2481 заразившегося. За все время эпидемии зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.
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