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Коронавирус. Киеве вышел в лидеры по заболеваемости — эпидемситуация в районах столицы

29.08.2020, 11:09
Коронавирус. Киеве вышел в лидеры по заболеваемости — эпидемситуация в районах столицы - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 12 984 заразившихся. Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали в Дарницком районе

За прошедшие сутки в Киеве выявили 265 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее    251), сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Это наивысший показатель суточной заболеваемости среди всех регионов Украины.

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За сутки в городе выздоровели 159 больных COVID-19 (днем ранее    95), скончались шесть человек (9).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 12 984 заболевших, 4229 выздоровевших и 193 умерших.

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Динамика эпидемии по районам Киева:

- Дарницкий – 2102 заболевших (+50 за сутки);

- Деснянский – 1624 (+34);

- Днепровский – 1557  (+40);

- Соломянский – 1409 (+26);

- Печерский – 1117 (+20);

- Оболонский – 1169 (+19);

- Святошинский – 1130  (+17);

- Голосеевский – 1022 (+21);

- Шевченковский – 1012 (+12);

- Подольский – 842 (+26).

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Марк Сировой
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