Коронавирус. Новых заболевших выявили по всей Украине - данные по регионам

В Украине зафиксировано рекордное число заболевших за сутки. Больше всего больных COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (265 случаев), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190) и Ивано-Франковской (182) областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в Украине за сутки выявили 2481 заразившегося - рекордный показатель. За все время эпидемии зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Львовская область – 14 168 заболевших (190 за сутки);

Киев - 12 984 (265);

Черновицкая – 9997 (142);

Ровенская - 9019 (98);

Ивано-Франковская - 8843 (182);

Харьковская – 8691 (247);

Закарпатская - 7385 (83);

Одесская - 6921 (170);

Киевская - 5489 (92);

Тернопольская - 5705 (227);

Волынская - 5370 (50);

Винницкая - 5370 (50);

Житомирская - 3155 (92);

Хмельницкая - 2297 (103);

Днепропетровская - 2236 (74);

Черниговская - 1745 (69);

Запорожская - 1520 (33);

Черкасская – 1482 (92);

Сумская - 1398 (37);

Донецкая - 1369 (51);

Николаевская - 1118 (41);

Кировоградская - 795 (5);

Полтавская - 738 (33);

Херсонская - 386 (12);

Луганская - 295 (21).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Читайте также: КСУ о карантине: Кабмин не имеет права ограничивать конституционные права

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.