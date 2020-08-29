Коронавирус. Новых заболевших выявили по всей Украине - данные по регионам
В Украине зафиксировано рекордное число заболевших за сутки. Больше всего больных COVID-19 выявили в Киеве и Харьковской области
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (265 случаев), Харьковской (247), Тернопольской (227), Львовской (190) и Ивано-Франковской (182) областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Всего в Украине за сутки выявили 2481 заразившегося - рекордный показатель. За все время эпидемии зарегистрировали 116 978 заболевших, 56 138 выздоровевших и 2492 умерших.
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Львовская область – 14 168 заболевших (190 за сутки);
Киев - 12 984 (265);
Черновицкая – 9997 (142);
Ровенская - 9019 (98);
Ивано-Франковская - 8843 (182);
Харьковская – 8691 (247);
Закарпатская - 7385 (83);
Одесская - 6921 (170);
Киевская - 5489 (92);
Тернопольская - 5705 (227);
Волынская - 5370 (50);
Винницкая - 5370 (50);
Житомирская - 3155 (92);
Хмельницкая - 2297 (103);
Днепропетровская - 2236 (74);
Черниговская - 1745 (69);
Запорожская - 1520 (33);
Черкасская – 1482 (92);
Сумская - 1398 (37);
Донецкая - 1369 (51);
Николаевская - 1118 (41);
Кировоградская - 795 (5);
Полтавская - 738 (33);
Херсонская - 386 (12);
Луганская - 295 (21).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 26 августа Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину, за исключением нескольких категорий.
- Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возвращения к жесткому карантину. Однако позже премьер-министр Денис Шмыгаль заверил бизнес сообщество, что этого не будет.
Читайте также: КСУ о карантине: Кабмин не имеет права ограничивать конституционные права
Комментарии