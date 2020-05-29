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Коронавирус. Кличко рассказал, в каких больницах заразилось больше всего медиков

Коронавирус. Кличко рассказал, в каких больницах заразилось больше всего медиков - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
29.05.2020, 13:04

По словам мэра столицы Виталия Кличко, больше всего медиков заболели COVID-19 в городской больнице №3 - 89 человек

В Киеве с начала эпидемии коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 420 медиков, больше всего - в городской больнице №3 - 89 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, более 14% от всех больных жителей Киева - это медики. "На сегодня - 420 медработников, заразились большинство из них на работе", - отметил Кличко.

Мэр Киева обнародовал данные, в каких больницах города за время эпидемии заболели медики.

По его  словам, всего случаев заболевания коронавирус среди медиков зафиксировали: в городской больнице №3 - 89 человек; в больнице №8 - 44 медика, в центре экстренной медицины - 26 работников скорой помощи, в Александровской больнице - 23.

"Это, подчеркну, выявлены случаи за весь период пандемии. То есть с марта месяца. И часть медицинских работников уже выздоровели. Количество инфицированных медиков мы публикуем каждый день", - сказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что по инфицированным медикам в больнице скорой помощи больных выявили в течение последних двух недель.

"На сегодняшний день в этом медучреждении целом выявлены 21 медработника, инфицированных коронавирусом. Но их обнаружили их не за один день, а в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем ежедневно", - уточнил Кличко.

  • 29 мая Кличко заявил, что за сутки в Киеве от коронавируса выздоровел 91 человек, выявлены 56 новых случаев. 

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Арина Толина
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