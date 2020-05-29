Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19. В Киеве уже три дня подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает

COVID-19. В Киеве уже три дня подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
29.05.2020, 12:07

С начала эпидемии в Киеве коронавирусом заболело 2849 человек, умерло 65, выздоровело 597

За сутки в Киеве от коронавируса выздоровел 91 человек, выявлено 56 новых случаев. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Киеве от коронавируса умер один человек, среди 56 заболевших - 17 медиков. 11 новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заболело 2849 человек, умерло 65, выздоровело 597 пациентов.

Больше всего заболевших - в Днепровском (12) и Деснянском (9) районах.

Данные по районам:

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 564 (6);

Печерский - 432 (3);

Деснянский - 311 (9);

Днепровский - 271 (12);

Соломенский - 255 (4);

Голосеевский - 237 (6);

Оболонский - 220 (5);

Святошинский - 219 (5);

Шевченковский - 193 (5);

Подольский - 147 (1).

  • На утро 29 мая в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных коронавирусом и 361 304 умерших от него, 2 577 250 человек выздоровели.
  • В случае второй волны коронавируса в Украине будет применяться не карантин, а другая стратегия, заявил главный санврач Ляшко.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
киев коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 