COVID-19. В Киеве уже три дня подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает

За сутки в Киеве от коронавируса выздоровел 91 человек, выявлено 56 новых случаев. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
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Вчера в Киеве от коронавируса умер один человек, среди 56 заболевших - 17 медиков. 11 новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заболело 2849 человек, умерло 65, выздоровело 597 пациентов.
Больше всего заболевших - в Днепровском (12) и Деснянском (9) районах.
Данные по районам:
Дарницкий - 564 (6);
Печерский - 432 (3);
Деснянский - 311 (9);
Днепровский - 271 (12);
Соломенский - 255 (4);
Голосеевский - 237 (6);
Оболонский - 220 (5);
Святошинский - 219 (5);
Шевченковский - 193 (5);
Подольский - 147 (1).
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