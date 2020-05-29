COVID-19. В Киеве уже три дня подряд выздоравливает больше людей, чем заболевает

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

За сутки в Киеве от коронавируса выздоровел 91 человек, выявлено 56 новых случаев. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

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Вчера в Киеве от коронавируса умер один человек, среди 56 заболевших - 17 медиков. 11 новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирусом заболело 2849 человек, умерло 65, выздоровело 597 пациентов.

Больше всего заболевших - в Днепровском (12) и Деснянском (9) районах.

Данные по районам:

Дарницкий - 564 (6);

Печерский - 432 (3);

Деснянский - 311 (9);

Днепровский - 271 (12);

Соломенский - 255 (4);

Голосеевский - 237 (6);

Оболонский - 220 (5);

Святошинский - 219 (5);

Шевченковский - 193 (5);

Подольский - 147 (1).

На утро 29 мая в мире зафиксировали 5 900 907 инфицированных коронавирусом и 361 304 умерших от него, 2 577 250 человек выздоровели.

В случае второй волны коронавируса в Украине будет применяться не карантин, а другая стратегия, заявил главный санврач Ляшко.

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