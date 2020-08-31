Коронавирус. В Киеве 277 новых заболевших COVID-19: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 277 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 109. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - девять медиков. Госпитализированы 32 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 208 человек, за прошедшие сутки - шесть летальных случаев. Всего в столице заболели 13 370 человек, выздоровели 4339 пациентов, за сутки – 20.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский - 1709 заболевших (63 за сутки);

Дарницкий - 2145 (38);

Соломенский - 1452 (33);

Оболонский - 1212 (33);

Днепровский - 1603 (26);

Подольский - 870 (26);

Печерский - 114 (16);

Шевченковский - 1031 (16);

Голосеевский - 1045 (15);

Святошинский - 1158 (11).

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Денис Юдин

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