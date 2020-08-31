Коронавирус. В Киеве 277 новых заболевших COVID-19: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 277 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 109. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - девять медиков. Госпитализированы 32 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 208 человек, за прошедшие сутки - шесть летальных случаев. Всего в столице заболели 13 370 человек, выздоровели 4339 пациентов, за сутки – 20.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Дарницком, Оболонском и Соломенском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский - 1709 заболевших (63 за сутки);
Дарницкий - 2145 (38);
Соломенский - 1452 (33);
Оболонский - 1212 (33);
Днепровский - 1603 (26);
Подольский - 870 (26);
Печерский - 114 (16);
Шевченковский - 1031 (16);
Голосеевский - 1045 (15);
Святошинский - 1158 (11).
- За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 2141 человека.
- Больше всего новых заболевших COVID-19 – в Киеве, Одесской и Харьковской областях.
- Киев находится среди регионов, где фиксируется широкое распространение коронавируса.
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