Коронавирус. В Киеве более 60 случаев за сутки, всего 705 заболевших - Кличко

Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA

В Киеве за минувшие сутки 61 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, из них семь медиков. Об этом cегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в столице заболели коронавирусом 705 человек, 30 выздоровели, 12 умерли.

Новые случаи подтверждены у 31 женщины от 20 до 97 лет, 28 мужчин от 19 до 71 года, двоих детей 12 лет.

По словам Кличко, в больницы госпитализировали 16 человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

16 апреля сообщалось , что в Киеве количество зараженных COVID-19 увеличилось на 32 человека, из них один медик.

LIGA . net ведет хронику , в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: Коронавирус. Температурный скрининг на въезде в Киев: фото, видео