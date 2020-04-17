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Коронавирус. В Киеве более 60 случаев за сутки, всего 705 заболевших - Кличко

Коронавирус. В Киеве более 60 случаев за сутки, всего 705 заболевших - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA
17.04.2020, 13:47

По словам мэра столицы Виталия Кличко, за сутки заболели двое детей 12 лет

В Киеве за минувшие сутки 61 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, из них семь медиков. Об этом cегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Всего в столице заболели коронавирусом 705 человек, 30 выздоровели, 12 умерли.

Новые случаи подтверждены у 31 женщины от 20 до 97 лет, 28 мужчин от 19 до 71 года, двоих детей 12 лет.

По словам Кличко,  в больницы госпитализировали 16 человек, другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

  • 16 апреля сообщалось, что в Киеве количество зараженных COVID-19 увеличилось на 32 человека, из них один медик.
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Арина Толина
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