Коронавирус. Температурный скрининг на въезде в Киев: фото, видео

На въездах в Киев с 16 апреля работают десять санитарно-пропускных пунктов, на которых проводится температурный скрининг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Такие блокпосты будут работать до 06:00 21 апреля.

На в'їзді до Києва, зокрема на Житомирській трасі, поліція перевіряє температуру в авто, де більше двох осіб pic.twitter.com/lhtR3nsntj — hromadske (@HromadskeUA) April 17, 2020

"Правоохранители обеспечивают общественную безопасность и порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, а также помогают патрульным, которые проверяют транспортные средства, а медики измеряют температуру", - отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба КГГА

Все сотрудники полиции, нацгвардейцы и медики одеты в защитные маски и костюмы, соблюдая установленные правила карантина.

Фото: пресс-служба КГГА

"Если во время проверки температура у человека до 37,5 градусов, то разрешено свободно ехать дальше. В случае если температура будет выше 37,5 градусов, есть признаки острого респираторного заболевания, то вызывают бригаду для тестирования на наличие коронавирусной болезни и отправляют этих граждан на самоизоляцию", - уточнил врач лабораторного центра Игорь Задорожный.

По его словам, в случае, когда температура будет достигать более 38 градусов, человека принудительно госпитализируют.

Фото: пресс-служба КГГА

Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям столицы с пониманием относиться ко всем карантинным ограничениям.

14 апреля об усилении контроля на въездах в Киев говорил мэр Киева Виталий Кличко .

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