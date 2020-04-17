Коронавирус. Температурный скрининг на въезде в Киев: фото, видео

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Температуру будут измерять до 06:00 21 апреля

На въездах в Киев с 16 апреля работают десять санитарно-пропускных пунктов, на которых проводится температурный скрининг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Такие блокпосты будут работать до 06:00 21 апреля. 

"Правоохранители обеспечивают общественную безопасность и порядок, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, а также помогают патрульным, которые проверяют транспортные средства, а медики измеряют температуру", - отмечается в сообщении.

Медики и полиция дежурят на въездах в Киев

Фото: пресс-служба КГГА

Все сотрудники полиции, нацгвардейцы и медики одеты в защитные маски и костюмы, соблюдая установленные правила карантина.

Проверка температуры у водителей и пассажиров при въезде в город

Фото: пресс-служба КГГА

"Если во время проверки температура у человека до 37,5 градусов, то разрешено свободно ехать дальше. В случае если температура будет выше 37,5 градусов, есть признаки острого респираторного заболевания, то вызывают бригаду для тестирования на наличие коронавирусной болезни и отправляют этих граждан на самоизоляцию", - уточнил врач лабораторного центра Игорь Задорожный. 

По его словам, в случае, когда температура будет достигать более 38 градусов, человека принудительно госпитализируют.

Медики и Нацгвардия дежурят на въездах в Киев

Фото: пресс-служба КГГА

Правоохранители обращаются к киевлянам и гостям столицы с пониманием относиться ко всем карантинным ограничениям.

Читайте также: На въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольных пунктов

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Теги: полиция, киев, фото, видео, карантин, коронавирус, температурный скрининг
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