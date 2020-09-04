Коронавирус. В Киеве больше 300 новых заболевших COVID-19: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 319 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 332. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 17 медиков. Госпитализированы 59 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 230 человек, за прошедшие сутки - восемь летальных случаев. Всего в столице заболели 14 477 человек, выздоровели 4616 пациентов, за сутки – 68.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Днепровском и Святошинском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Днепровский - 1757 (48);
Дарницкий - 2342 (48);
Святошинский - 1269 (35);
Печерский - 1235 (33);
Соломенский - 1567 (33);
Деснянский - 1847 (32);
Оболонский - 1317 (32);
Голосеевский - 1110 (20);
Шевченковский - 1083 (19);
Подольский - 950 (19).
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