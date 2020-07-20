Коронавирус. В Киеве продолжает снижаться число заболевших: данные по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Дарницком, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 77 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 87), госпитализированы 15 человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За этот период также выявили 21 выздоровевшего (сутками ранее - шесть). За сутки заболели 36 женщин, 38 мужчин и три девочки.

За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 6961 жителей столицы: 128 человек умерли, 2387 пациентов выздоровели.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Дарницком (18), Деснянском (10), Святошинском и Соломенском (по девять случаев) районах

15 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил , что карантин продлят после 31 июля как минимум на месяц. По его словам, подход к адаптивному карантину изменится : страну поделят на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения.

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Владислав Сердюк

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