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Коронавирус. В Киеве продолжает снижаться число заболевших: данные по районам

20.07.2020, 10:55
Коронавирус. В Киеве продолжает снижаться число заболевших: данные по районам - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Дарницком, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 77 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 87), госпитализированы 15 человекОб этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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За этот период также выявили 21 выздоровевшего (сутками ранее - шесть). За сутки заболели 36 женщин, 38 мужчин и три девочки.

За все время эпидемии коронавирус подтвердили у 6961 жителей столицы: 128 человек умерли, 2387 пациентов выздоровели. 

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Дарницком (18), Деснянском (10), Святошинском и Соломенском (по девять случаев) районах

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Владислав Сердюк
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