Коронавирус. В Киеве пятый день более 100 заболевших за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Печерском, Дарницком и Соломенском районах
За сутки в Киеве зафиксирован 101 случай COVID-19, два человека умерли. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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23 заболевших госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С 28 июля, пятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 134 человка, заболели - 8342. Выздоровел 2981 пациент, за прошедшие сутки - 40.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Печерском районе - 16 человек. В Дарницком - 15, в Соломенском - 14.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Печерский - 814 заболевших (16 за сутки);
Дарницкий - 1348 (15);
Соломенский - 901 (14);
Святошинский - 687 (13);
Оболонский - 714 (13);
Голосеевский - 664 (12);
Днепровский - 959 (10);
Деснянский - 1026 (6);
Шевченковский - 707 (1);
Подольский - 522 (1).
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