Коронавирус. В Киеве пятый день более 100 заболевших за сутки: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Печерском, Дарницком и Соломенском районах

За сутки в Киеве зафиксирован 101 случай COVID-19, два человека умерли. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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23 заболевших госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, пятый день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 134 человка, заболели - 8342. Выздоровел 2981 пациент, за прошедшие сутки - 40.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Печерском районе - 16 человек. В Дарницком - 15, в Соломенском - 14.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Печерский - 814 заболевших (16 за сутки);

Дарницкий - 1348 (15);

Соломенский - 901 (14);

Святошинский - 687 (13);

Оболонский - 714 (13);

Голосеевский - 664 (12);

Днепровский - 959 (10);

Деснянский - 1026 (6);

Шевченковский - 707 (1);

Подольский - 522 (1).

Вчера Украину разделили на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической обстановки: карта.

На утро 1 августа в мире зафиксировано 17 745 673 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 682 197 человек умерли от болезни, 11 151 834 пациента выздоровели.

В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 1172 человек.

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Денис Юдин

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