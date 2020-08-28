Коронавирус. В Киеве рекорд по числу летальных случаев за сутки: динамика эпидемии
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском, Днепровском и Святошинском районах
За сутки в Киеве зафиксирован 251 новый заболевший коронавирусом, сутками ранее - 220. Также зафиксированы рекордных девять летальных исходов. Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших - 10 медиков. За прошедшие сутки 47 человек госпитализировали.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 187 человек, за прошедшие сутки - девять летальных случаев. Всего в столице заболели 12 719 человек, выздоровели 4070 пациентов, за сутки - 95 человек.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком и Деснянском (по 39 случаев), Днепровском (37) и Святошинском (30) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
- 26 августа Кабмин продлил карантин до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезжать в Украину, за исключением нескольких категорий.
- Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что Украина может вернуться к жесткому карантину.
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