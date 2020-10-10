Коронавирус. В Киеве – снова более 500 инфицированных за сутки: данные по районам

С начала эпидемии в столице заболели коронавирусом 26 995 человек

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 532 человек (сутками ранее – 567), больше всего – в Деснянском районе. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Мэр уточнил, что инфицированы 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин от 18 до 80 лет, 25 девочек от года до 17 лет и 14 мальчиков от года до 17 лет, 21 медик.

По его словам, шесть больных умерли, с начала эпидемии зафиксировано 469 летальных случаев.

Всего в столице зафиксировали 26 995 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Кличко подчеркнул, что не уменьшается и количество госпитализированных больных, – 82 человека за сутки, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек, всего – 9627 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 117, Дарницком – 89, Днепровском районе – 67 случаев.

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9 октября сообщалось, что в Киеве заполненность коек для приема больных с COVID-19 уже более 70%, с нынешней динамикой заболеваемости коронавирусом мест в больницах уже скоро не будет хватать.

10 октября в Минздраве сообщили, что с учетом закрытия летних террас все официанты и сотрудники в помещениях ресторанов и кафе должны находиться в медицинских масках.

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Арина Толина

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