Коронавирус. В Киеве возросло количество новых заболевших — 310 человек: карта по районам

Больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Дарницком, Подольском и Деснянском районах

В столице за последние сутки было зарегистрировано 310 новых заболевших коронавирусом (за сутки до этого — 235), четверо умерли, сообщил в telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших 21 ребенок и 13 медиков. Кроме того, 43 пациента с COVID-19 были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции дома под контролем врачей.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 15 821 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 4910 киевлян, умерли — 250 человек.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки было выявлено в Дарницком (53) районе, на втором месте — Подольский (42), на третьем — Деснянский (40). Лидером по заболевшим COVID-19 с начала эпидемии остается Дарницкий район.

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7 сентября в Киевской области 14 школ перешли на дистанционное обучение.

На 9 сентября в Украине выявили более 2500 заболевших коронавирусом за прошедшие сутки.

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Дарья Мостовая

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