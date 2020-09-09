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Коронавирус. В Киеве возросло количество новых заболевших — 310 человек: карта по районам

09.09.2020, 12:09
Коронавирус. В Киеве возросло количество новых заболевших — 310 человек: карта по районам - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено в Дарницком, Подольском и Деснянском районах

В столице за последние сутки было зарегистрировано 310 новых заболевших коронавирусом (за сутки до этого — 235), четверо умерли, сообщил в telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших 21 ребенок и 13 медиков. Кроме того, 43 пациента с COVID-19 были госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции дома под контролем врачей.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 15 821 случай заболевания коронавирусом, выздоровели 4910 киевлян, умерли  250 человек.

Больше всего заболевших за прошедшие сутки было выявлено в Дарницком (53) районе, на втором месте  Подольский (42), на третьем  Деснянский (40). Лидером по заболевшим COVID-19 с начала эпидемии остается Дарницкий район.

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Карта заболевших в Киеве на 9 сентября (источник - telegram Кличко)

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Дарья Мостовая
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