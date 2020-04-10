Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Киеве вводят принудительный карантин в очагах вспышки

Коронавирус. В Киеве вводят принудительный карантин в очагах вспышки - Фото
Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба КГГА)
10.04.2020, 12:42

В Киеве вводят принудительный карантин в очагах вспышки, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

Для предотвращения распространения коронавируса в Киеве в местах, где зафиксированы вспышки заболевания, вводят принудительный карантин. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях", - заявил мэр.

Это означает, что в пределах территории, где введен карантин, устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц, а также дополнительные обязанности, возлагающиеся на них. В этот период может меняться режим работы предприятий, учреждений и организаций.

До отмены карантина его территорию смогут покинуть лица, которым была выдана специальная справка. В случае необходимости местные власти получают право санитарного осмотра вещей, багажа, транспорта и груза. 

Карантин вводят на период, который необходим для ликвидации вспышки заболевания. 

Читайте также: Если Зеленский заболеет COVID-19. Замглавы ОП говорит – "есть какой-то протокол"

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
киев виталий кличко карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 