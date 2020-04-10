Коронавирус. В Киеве вводят принудительный карантин в очагах вспышки

Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба КГГА)

Для предотвращения распространения коронавируса в Киеве в местах, где зафиксированы вспышки заболевания, вводят принудительный карантин. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания. На предприятиях, в учреждениях", - заявил мэр.

Это означает, что в пределах территории, где введен карантин, устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц, а также дополнительные обязанности, возлагающиеся на них. В этот период может меняться режим работы предприятий, учреждений и организаций.

До отмены карантина его территорию смогут покинуть лица, которым была выдана специальная справка. В случае необходимости местные власти получают право санитарного осмотра вещей, багажа, транспорта и груза.

Карантин вводят на период, который необходим для ликвидации вспышки заболевания.

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