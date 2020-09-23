Коронавирус. В Киеве выявили 307 заболевших COVID-19: карта по районам

Наибольшее количество заболевших в Деснянском районе — 58, на втором месте — Дарницкий район (50), на третьем — Днепровский район (36)

За прошедшие сутки в Киеве выявили 307 заболевших коронавирусной инфекцией (сутками ранее — 270). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Скончались 5 человек (сутками ранее — 7).

Были госпитализированы 37 больных, остальные пациенты лечатся на самоизоляции дома.

Выздоровели 114 человек с COVID-19 (днем ранее — 61).

За все время эпидемии в столице зафиксировали 20 335 заболевших, 6043 выздоровевших и 330 умерших.

Больше всего больных выявили в Деснянском районе — 58, на втором месте — Дарницкий район (50), на третьем — Днепровский район (36). Дарницкий район продолжает оставаться лидером по заболеваемости в городе.

С 21 сентября в Украине вступило в силу новое эпидемиологическое деление по районам. Столица продолжает оставаться в оранжевой зоне.

Станислав Стороженко

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