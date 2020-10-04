Коронавирус. В Киеве выявили более 400 заболевших за сутки – динамика эпидемии по районам
За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 24 450 заболевших. Умерли 420 больных COVID-19 горожан
За прошедшие сутки в Киеве выявили 407 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 441). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За сутки умерли восемь больных COVID-19 жителей столицы (12). Одолели недуг 207 пациентов (404). Появилось 45 новых госпитализированных (51).
За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 24 450 заболевших, 420 умерших и 7864 выздоровевших.
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Динамика заболеваемости по районам:
- Дарницкий – 3838 заболевших (+63 за сутки);
- Деснянский – 3433 (+72);
- Днепровский – 3167 (+63);
- Соломянский – 2448 (+40);
- Оболонский – 2443 (+35);
- Святошинский – 1998 (+29);
- Печерский – 1946 (+12);
- Голосеевский – 1653 (+26);
- Шевченковский – 1829 (+23);
- Подольский – 1695 (+32).
- С понедельника, 5 октября, в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. Киев остается в желтой.
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