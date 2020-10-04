Коронавирус. В Киеве выявили более 400 заболевших за сутки – динамика эпидемии по районам

За все время эпидемии коронавируса в Киеве выявили 24 450 заболевших. Умерли 420 больных COVID-19 горожан

За прошедшие сутки в Киеве выявили 407 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 441). Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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За сутки умерли восемь больных COVID-19 жителей столицы (12). Одолели недуг 207 пациентов (404). Появилось 45 новых госпитализированных (51).

За все время эпидемии в Киеве зафиксировали 24 450 заболевших, 420 умерших и 7864 выздоровевших.

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Динамика заболеваемости по районам:

- Дарницкий – 3838 заболевших (+63 за сутки);

- Деснянский – 3433 (+72);

- Днепровский – 3167 (+63);

- Соломянский – 2448 (+40);

- Оболонский – 2443 (+35);

- Святошинский – 1998 (+29);

- Печерский – 1946 (+12);

- Голосеевский – 1653 (+26);

- Шевченковский – 1829 (+23);

- Подольский – 1695 (+32).

С понедельника, 5 октября, в Украине вступают в силу новые карантинные зоны. Киев остается в желтой.

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Марк Сировой

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