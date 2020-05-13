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Коронавирус. В Киеве за сутки заболели 30 человек: динамика по районам - карта

Коронавирус. В Киеве за сутки заболели 30 человек: динамика по районам - карта - Фото
Киев. Открытие летней терассы кафе после ослабления карантина (Фото - Сергей Долженко, EPA)
13.05.2020, 12:16

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Дарницком районе

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 30 человек, два человека умерли. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего в столице 1960 подтвержденных случаев COVID-19, 40 человек умерли, 169 выздоровели.

За сутки госпитализированы пятеро пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Дарницком районе - 10 человек.

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Данные по районам:

Печерский - 389 (2);

Дарницкий - 342 (10);

Деснянский - 193 (5);

Соломенский - 179 (1);

Днепровский - 178 (4);

Голосеевский - 167 (4);

Оболонский - 150 (1);

Шевченковский - 139 (0);

Святошинский - 124 (2);

Подольский - 99 (1).

  • На 09:00 13 мая в Украине коронавирус подтвержден у 16 425 человек, 439 человек умерли, 3716 пациентов выздоровели.
  • Киев второй день стоит в пробках после ослабления карантина.

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Денис Юдин
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