Коронавирус. В Киеве за сутки заболели 30 человек: динамика по районам - карта

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 30 человек, два человека умерли. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего в столице 1960 подтвержденных случаев COVID-19, 40 человек умерли, 169 выздоровели.
За сутки госпитализированы пятеро пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Дарницком районе - 10 человек.
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Данные по районам:
Печерский - 389 (2);
Дарницкий - 342 (10);
Деснянский - 193 (5);
Соломенский - 179 (1);
Днепровский - 178 (4);
Голосеевский - 167 (4);
Оболонский - 150 (1);
Шевченковский - 139 (0);
Святошинский - 124 (2);
Подольский - 99 (1).
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