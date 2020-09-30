Коронавирус. В Киеве за сутки зафиксировали в два раза меньше заболевших, чем накануне
Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки было выявлено в Дарницком районе
В Киеве за прошедшие сутки были зарегистрированы 219 новых случаев заболевания COVID-19 (за сутки до этого – 416), восемь пациентов умерли, 157 человек выздоровели, сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – десять медиков и 17 детей. Были госпитализированы 33 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Всего с начала эпидемии от коронавируса в Киеве умер 381 человек, выздоровели – 6710 киевлян. Общее количество зарегистрированных случаев на 30 сентября составляет 22 778.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком (37) и Днепровском (35) районах.
Данные по районам:
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- С 28 сентября Киев попал в желтую карантинную зону.
- 29 сентября в столице за сутки выявили 416 новых случаев коронавируса.
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