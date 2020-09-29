Коронавирус. В Киеве снова более 400 заболевших COVID-19 за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Дарницком районах Киева
В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 416 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 328. Рекордное число заболевших за сутки в столице было зафиксировано в субботу, 26 сентября – 447 человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 11 медиков. Госпитализированы 53 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 373 человека, за прошедшие сутки – четыре летальных случая. Всего в столице заболели 22 559 человек, выздоровели 6553 пациента, за сутки – 48.
Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Деснянском, Шевченковском и Дарницком районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 3127 заболевших (71 за сутки);
Шевченковский – 1700 (55);
Дарницкий – 3606 (52);
Днепровский – 2846 (47);
Соломенский – 2303 (46);
Подольский – 1523 (40);
Оболонский – 2260 (31);
Святошинский – 1834 (29);
Печерский – 1831 (27);
Голосеевский – 1529 (18).
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