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Коронавирус. В Киеве заболели еще шесть человек - Кличко

Коронавирус. В Киеве заболели еще шесть человек - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
26.03.2020, 12:24

По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди заболевших - 35-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет

В Киеве количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 со вчерашнего вечера увеличилось на шесть человек. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"За прошедший вечер и сегодняшнее утро количество человек, заболевших коронавирусом, увеличилось уже до 40 человек", - сказал он.

По его словам, сегодня Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил еще шесть случаев коронавируса. Среди заболевших - 35-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.

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Четверо из них изолированы в Александровской больнице. 70-летний военнослужащий помещен в военный госпиталь. Один пациент находится дома на самоизоляции

Протестировано 1437 киевлян, проверяется на подтверждение или опровержение диагноза еще более 30 человек.

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Арина Толина, Шмыкова Александра
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