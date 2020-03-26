Коронавирус. В Киеве заболели еще шесть человек - Кличко

В Киеве количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 со вчерашнего вечера увеличилось на шесть человек. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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"За прошедший вечер и сегодняшнее утро количество человек, заболевших коронавирусом, увеличилось уже до 40 человек", - сказал он.
По его словам, сегодня Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил еще шесть случаев коронавируса. Среди заболевших - 35-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет.
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Четверо из них изолированы в Александровской больнице. 70-летний военнослужащий помещен в военный госпиталь. Один пациент находится дома на самоизоляции
Протестировано 1437 киевлян, проверяется на подтверждение или опровержение диагноза еще более 30 человек.
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