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Музей Киевская крепость: Прогулки по Лысой горе могут быть опасны

Музей Киевская крепость: Прогулки по Лысой горе могут быть опасны - Фото
Фото с сайта музея Киевская крепость
28.01.2020, 12:45

С 2018 года из 131 га территории боеприпасы изъяты всего на 30 га

Музей Киевская крепость призывает людей воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Об этом говорится на сайте музея.

Музей предупреждает, что такие прогулки могут быть опасными, и публикует фото старых боеприпасов, которые были обнаружены, вывезены и обезврежены в последнее время.

Музей констатирует, что с начала работ в мае 2018 года из-за сложности рельефа, глубины залегания и "засоренности" территории колючей проволокой на сегодня обследовано всего лишь 30 га из 131.

  • Историко-архитектурный памятник-музей Киевская крепость основан в 1927 году как филиал Музея истории Киева. Музей является частью одноименных фортификационных сооружений в Печерском районе, построенных в XVIII-XIX столетиях как часть западнорусской линии укреплений. Потеряв стратегическое значение в конце XIX века, крепость использовалась для нужд армии (штабы, склады, казармы), а также как место заключения. Сегодня Киевская крепость - одна из самых больших в мире земляных крепостей, не имеющая себе равных в Европе. Основной фонд музея крепости составляет 17 тысяч экспонатов.

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