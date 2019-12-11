Летом на левом берегу Киева превышение нормы по ртути - в 40 раз

На территории завода Радикал (скриншот из видео kiev.informator.ua)

Летом показатель загрязнения парами ртути на территории бывшего завода Радикал в Днепровском районе Киева превышает порог нормы в 40 раз, при этом территория не огорожена и не охраняется. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

В другие поры года среднее превышение ПДК - 4-16 раз на разных участках.

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"Первоочередная задача - закрыть периметр и ограничить доступ к площадке бывшего гидролизного цеха", - заявил замминистра Роман Абрамовский.

КГГА на средства из городского бюджета начинает работу над проектом с демеркуризации территории, сообщили в министерстве. Планируется провести торги с привлечением к участию специализированных международных организаций.

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Справка. Завод по выпуску химреагентов начали строить в 1949-м. Также это был секретный военный объект для производства оптики субмарин. В 1996-1998 годах прекратил работу. Несмотря на некоторые действия по обеззараживанию территории, там все еще находится более 200 000 т загрязненных конструкций и грунта.

18 лет назад Минздрав утверждал, что ситуация на заводе "не опасна" для окружающей среды. Летом 2007 года в КГГА заявляли, что на Радикале и близлежащих улицах концентрация ртути в воздухе "меньше допустимой нормы".