Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Летом на левом берегу Киева превышение нормы по ртути - в 40 раз

Летом на левом берегу Киева превышение нормы по ртути - в 40 раз - Фото
На территории завода Радикал (скриншот из видео kiev.informator.ua)
11.12.2019, 10:05

Недалеко от бывшего завода Радикал построено два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье; рядом - офисы, Дарынок, фестивали уличной еды

Летом показатель загрязнения парами ртути на территории бывшего завода Радикал в Днепровском районе Киева превышает порог нормы в 40 раз, при этом территория не огорожена и не охраняется. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

В другие поры года среднее превышение ПДК - 4-16 раз на разных участках.

Спецпроект LIGA.netЯдерный рубикон. Основное об аварии на ЧАЭС

"Первоочередная задача - закрыть периметр и ограничить доступ к площадке бывшего гидролизного цеха", - заявил замминистра Роман Абрамовский.

КГГА на средства из городского бюджета начинает работу над проектом с демеркуризации территории, сообщили в министерстве. Планируется провести торги с привлечением к участию специализированных международных организаций.

Читайте также: Громадные запасы ртути из мерзлоты могут отравить Аляску - ученые

Справка. Завод по выпуску химреагентов начали строить в 1949-м. Также это был секретный военный объект для производства оптики субмарин. В 1996-1998 годах прекратил работу. Несмотря на некоторые действия по обеззараживанию территории, там все еще находится более 200 000 т загрязненных конструкций и грунта.

18 лет назад Минздрав утверждал, что ситуация на заводе "не опасна" для окружающей среды. Летом 2007 года в КГГА заявляли, что на Радикале и близлежащих улицах концентрация ртути в воздухе "меньше допустимой нормы".

Напишите нам
экология ртуть завод радикал
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 