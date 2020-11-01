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На семи улицах Киева ограничили скорость до 50 км/ч – список

01.11.2020, 14:57
На семи улицах Киева ограничили скорость до 50 км/ч – список - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Ограничения скорости на улицах Киева вводятся, чтобы снизить риск возникновения ситуаций, когда водители теряют управление на скользких дорогах

На семи улицах Киева, где было разрешено движение со скоростью 80 км/ч, ввели ограничения до 50 км/ч. Об этом сообщает Киевская государственная горадминистраиця.

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В список вошли:

- проспект Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отмечается, что ограничения вводятся, чтобы снизить риски потери управления на скользкой дороге. Знаки демонтируют в весенне-летний период.

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Марк Сировой
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