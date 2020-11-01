На семи улицах Киева ограничили скорость до 50 км/ч – список

Ограничения скорости на улицах Киева вводятся, чтобы снизить риск возникновения ситуаций, когда водители теряют управление на скользких дорогах

На семи улицах Киева, где было разрешено движение со скоростью 80 км/ч, ввели ограничения до 50 км/ч. Об этом сообщает Киевская государственная горадминистраиця.

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В список вошли:

- проспект Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отмечается, что ограничения вводятся, чтобы снизить риски потери управления на скользкой дороге. Знаки демонтируют в весенне-летний период.

30 октября, в Киеве на Майдане автомобиль въехал в пешеходов – два человека погибли: видео.

По данным прокуратуры, 66-летний водитель потерял управление и выехал на пешеходную зону. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Марк Сировой

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