На трассе под Киевом — второе смертельное ДТП за неделю: фото, видео

Toyota столкнулась с Volkswagen, который двигался в попутном направлении

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Старообуховской трассе под Киевом погибли два человека и еще один получил телесные повреждения, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ДТП произошло около 15:00.

По предварительной информации, водитель Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте. Водитель Volkswagen с телесными повреждениями доставлен в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

12 июля в Киеве, на Столичном шоссе произошло ДТП: водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с Hyundai. Погибли четыре человека, из них двое - дети. По данным полиции, водитель Mercedes в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал 1,32 промилле. Он арестован.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.