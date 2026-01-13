Настоятель монастыря УПЦ МП, где нашли подпольную школу, мог сбежать из страны – Слідство.Інфо
Настоятель мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" архиепископ Исаакий Ворзельский, вероятно, покинул территорию Украины после обнаружения подпольной школы на территории обители. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации журналистов, архиепископ Исаакий, в миру Федор Филиппович Андроник, выехал из Украины 7 января в 23:10 – на следующий день после расследования о деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в одном из районов Киева. В тот же день Служба безопасности Украины заявила об открытии уголовного производства.Читайте также
По данным издания, Исаакий Ворзельский якобы выехал на автомобиле Toyota, которым обычно пользуется в Киеве, через пункт пропуска Могилев-Подольский – Отач в направлении Молдовы и почти неделю находится в этой стране.
Эту информацию журналисты пытались проверить у архиепископа. Однако в течение пяти дней он не отвечал на звонки и сообщения.
- 6 января журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили подпольную школу в монастыре Голосеевского района Киева, где более 60 обучали по советским учебникам и российской программе.
- На следующий день в Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование относительно деятельности подпольного учебного заведения.
