Настоятель монастыря УПЦ МП, где нашли подпольную школу, мог сбежать из страны – Слідство.Інфо

Журналисты утверждают, что архиепископ Исаакий Ворзельский якобы выехал за границу и почти неделю находится в Молдове

Архиепископ Исаакий Ворзельский (Фото: Центр информации УПЦ / Facebook)

Настоятель мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата "Свято-Покровская Голосеевская пустынь" архиепископ Исаакий Ворзельский, вероятно, покинул территорию Украины после обнаружения подпольной школы на территории обители. Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, архиепископ Исаакий, в миру Федор Филиппович Андроник, выехал из Украины 7 января в 23:10 – на следующий день после расследования о деятельности подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в одном из районов Киева. В тот же день Служба безопасности Украины заявила об открытии уголовного производства.Читайте также

По данным издания, Исаакий Ворзельский якобы выехал на автомобиле Toyota, которым обычно пользуется в Киеве, через пункт пропуска Могилев-Подольский – Отач в направлении Молдовы и почти неделю находится в этой стране.

Эту информацию журналисты пытались проверить у архиепископа. Однако в течение пяти дней он не отвечал на звонки и сообщения.