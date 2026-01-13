Настоятель монастиря УПЦ МП, де знайшли підпільну школу, міг утекти з країни – Слідство.Інфо

Журналісти стверджують, що архієпископ Ісаакій Ворзельський буцімто виїхав за кордон і майже тиждень перебуває в Молдові

Архієпископ Ісаакій Ворзельський (Фото: Центр інформації УПЦ / Facebook)

Настоятель чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" архієпископ Ісаакій Ворзельський, імовірно, залишив територію України після виявлення підпільної школи на території обителі. Про це повідомило Слідство.Інфо з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією журналістів, архієпископ Ісаакій, у миру Федір Пилипович Андроник, виїхав з України 7 січня о 23:10 – наступного дня після розслідування про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в одному з районів Києва. Того ж дня Служба безпеки України заявила про відкриття кримінального провадження.

Читайте також

За даними видання, Ісаакій Ворзельський нібито виїхав на автомобілі Toyota, яким зазвичай користується у Києві, через пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач у напрямку Молдови й майже тиждень перебуває в цій країні.

Цю інформацію журналісти намагались перевірити в архієпископа. Однак протягом п’яти днів він не відповідав на дзвінки й повідомлення.