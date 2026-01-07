За роботу підпільної школи в Києві взялись правоохоронці. Почато розслідування

Під час розслідування з'ясовуються обставини створення підпільної школи в Голосіївському районі та джерела її фінансування

Церква, при якій діє школа (Фото: Слідство.Інфо)

У Києві розпочато досудове розслідування щодо діяльності підпільної школи на території монастиря, де дітей вчать за радянськими підручниками, показують російські фільми та змушують вчити вірші російських поетів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Кримінальне провадження відкрили після розслідування журналістів, в якому говориться про підпільну школу в монастирі Голосіївського району. В школі понад 60 дітей навчають за радянськими підручниками та російською програмою, в розкладі присутні предмети на кшталт "слов’янської мови". Дітям показують російські стрічки та змушують співати радянські пісні.

Кримінальне провадження відкрите за статтею виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють, як створювався та функціонував навчальний заклад. Також перевіряється, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, та з'ясовуються джерела фінансування діяльності підпільної школи.