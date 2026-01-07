За роботу підпільної школи в Києві взялись правоохоронці. Почато розслідування
Церква, при якій діє школа (Фото: Слідство.Інфо)

У Києві розпочато досудове розслідування щодо діяльності підпільної школи на території монастиря, де дітей вчать за радянськими підручниками, показують російські фільми та змушують вчити вірші російських поетів. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Кримінальне провадження відкрили після розслідування журналістів, в якому говориться про підпільну школу в монастирі Голосіївського району. В школі понад 60 дітей навчають за радянськими підручниками та російською програмою, в розкладі присутні предмети на кшталт "слов’янської мови". Дітям показують російські стрічки та змушують співати радянські пісні.

Кримінальне провадження відкрите за статтею виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють, як створювався та функціонував навчальний заклад. Також перевіряється, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, та з'ясовуються джерела фінансування діяльності підпільної школи.

  • 28 серпня 2025 року стало відомо, що Держслужба України з етнополітики та свободи совісті визнала УПЦ МП афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.
  • Станом на кінець грудня в Україні продовжували функціонувати 7826 церков Московського патріархату.
школаупц мпдосудове розслідування