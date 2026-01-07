За работу подпольной школы в Киеве взялись правоохранители. Начато расследование

В ходе расследования выясняются обстоятельства создания подпольной школы в Голосеевском районе и источники ее финансирования

Церковь, при которой действует школа (Фото: Слідство.Інфо)

В Киеве начато досудебное расследование относительно деятельности подпольной школы на территории монастыря, где детей учат по советским учебникам, показывают российские фильмы и заставляют учить стихи русских поэтов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Уголовное производство открыли после расследования журналистов, в котором говорится о подпольной школе в монастыре Голосеевского района. В школе более 60 детей обучают по советским учебникам и российской программе, в расписании присутствуют предметы вроде "славянского языка". Детям показывают российские ленты и заставляют петь советские песни.

Уголовное производство открыто по статье изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают, как создавалось и функционировало учебное заведение. Также проверяется, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, и выясняются источники финансирования деятельности подпольной школы.