За работу подпольной школы в Киеве взялись правоохранители. Начато расследование
В Киеве начато досудебное расследование относительно деятельности подпольной школы на территории монастыря, где детей учат по советским учебникам, показывают российские фильмы и заставляют учить стихи русских поэтов. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Уголовное производство открыли после расследования журналистов, в котором говорится о подпольной школе в монастыре Голосеевского района. В школе более 60 детей обучают по советским учебникам и российской программе, в расписании присутствуют предметы вроде "славянского языка". Детям показывают российские ленты и заставляют петь советские песни.
Уголовное производство открыто по статье изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают, как создавалось и функционировало учебное заведение. Также проверяется, посещали ли дети государственные учебные заведения, в которых они должны были учиться официально, и выясняются источники финансирования деятельности подпольной школы.
- 28 августа 2025 года стало известно, что Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала УПЦ МП аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.
- По состоянию на конец декабря в Украине продолжали функционировать 7826 церквей Московского патриархата.
