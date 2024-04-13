"Нация оружейников". Украинцев зовут посмотреть, чем били врага в разные времена – фото
В Киеве проходит выставка "Нация оружейников" в Национальном военно-историческом музее. Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и призвал украинцев посетить выставку.
Он показал фото нескольких экспонатов. На одном из них – мелкие черные железки, это "чеснок", прототип современных мин.
"Век назад ими останавливали пешее войско и конницу – эти острые колючки ранили их так, что идти дальше не могли ни люди, ни кони. Над ними – современные противопехотные и противотанковые мины украинского производства. Их сейчас используют в украинской армии – фактически с той же целью, только вместо лошадей они уничтожают вражескую бронетехнику", – отметил Камышин.
Он подчеркнул, что 13 апреля Украина во второй раз отмечает профессиональный праздник украинских оружейников – в 2022 году в этот день ракетой украинского производства "Нептун" был утоплен российский крейсер "Москва".
"Но мы хотим показать, что украинцы умели делать оружие всегда", – отметил Камышин, приглашая на выставку, которая будет проходить весь следующий месяц.
В музее представлены экспонаты разных эпох – от скифских мечей и доспехов до современных ударных и разведывательных дронов, от козацких пушек до турелей, от пушечных ядер до линейки боеприпасов.
Национальный военно-исторический музей находится в Киеве по улице Грушевского, 30/1.
- 1 марта глава Минстратегпрома Камышин заявил, что возможности украинской оборонной промышленности в несколько раз превышают финансирование — Украина способна производить больше, но не имеет на это средств.
- 13 апреля, в день работников ОПК, Зеленский сообщил, что в Украине работают 500 оборонных предприятий – почти 300 000 человек.
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