"Нація зброярів". Киян кличуть подивитись, чим Україна била ворога у різні часи – фото
У Києві проходить виставка "Нація зброярів" у Національному військово-історичному музеї. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та закликав українців відвідати виставку.
Він показав фото кількох експонатів. На одному з них – дрібні чорні залізяки, це "часник", прототип сучасних мін.
"Століття тому ними зупиняли піше військо й кінноту – ці гострі колючки ранили їх так, що йти далі не могли ні люди, ні коні. Над ними – сучасні протипіхотні й протитанкові міни українського виробництва. Їх зараз використовують в українському війську – фактично з тією ж ціллю, тільки замість коней вони нищать ворожу бронетехніку", – зазначив Камишін.
Він наголосив, що 13 квітня Україна вдруге відзначає професійне свято українських зброярів – у 2022 році цього дня ракетою українського виробництва "Нептун" було потоплено російський крейсер "Москва".
"Але ми хочемо показати, що українці вміли робити зброю завжди", – зазначив Камишін, запрошуючи на виставку, яка проходитиме увесь наступний місяць.
У музеї представлені експонати різних епох – від скіфських мечів та обладунків до сучасних ударних і розвідувальних дронів, від козацьких гармат до турелей, від гарматних ядер до лінійки боєприпасів.
Національний військово-історичний музей розташований у Києві на вулиці Грушевського, 30/1.
- 1 березня глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що можливості української оборонної промисловості у кілька разів перевищують фінансування — Україна здатна виробляти більше, але не має на це коштів.
- 13 квітня, в день працівників ОПК, Зеленський повідомив, що наразі в Україні працюють 500 оборонних підприємств – майже 300 000 людей.
Дивіться також: "Зброя перемоги". Укрпошта випустила нові марки, "помічено" морський дрон Magura V5 – фото