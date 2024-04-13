"Нація зброярів". Киян кличуть подивитись, чим Україна била ворога у різні часи – фото

Від скіфських мечів та обладунків до сучасних ударних і розвіддронів, від козацьких гармат до турелей

Фото - Telegram Камишіна

У Києві проходить виставка "Нація зброярів" у Національному військово-історичному музеї. Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та закликав українців відвідати виставку.

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Він показав фото кількох експонатів. На одному з них – дрібні чорні залізяки, це "часник", прототип сучасних мін.

"Століття тому ними зупиняли піше військо й кінноту – ці гострі колючки ранили їх так, що йти далі не могли ні люди, ні коні. Над ними – сучасні протипіхотні й протитанкові міни українського виробництва. Їх зараз використовують в українському війську – фактично з тією ж ціллю, тільки замість коней вони нищать ворожу бронетехніку", – зазначив Камишін.

Фото – Telegram Камішина

Він наголосив, що 13 квітня Україна вдруге відзначає професійне свято українських зброярів – у 2022 році цього дня ракетою українського виробництва "Нептун" було потоплено російський крейсер "Москва".

"Але ми хочемо показати, що українці вміли робити зброю завжди", – зазначив Камишін, запрошуючи на виставку, яка проходитиме увесь наступний місяць.

У музеї представлені експонати різних епох – від скіфських мечів та обладунків до сучасних ударних і розвідувальних дронів, від козацьких гармат до турелей, від гарматних ядер до лінійки боєприпасів.

Національний військово-історичний музей розташований у Києві на вулиці Грушевського, 30/1.

Фото – Telegram Камішина

Фото – Telegram Камішіна

Фото – Telegram Камішина

1 березня глава Мінстратегпрому Камишін заявив, що можливості української оборонної промисловості у кілька разів перевищують фінансування — Україна здатна виробляти більше, але не має на це коштів.

13 квітня, в день працівників ОПК, Зеленський повідомив, що наразі в Україні працюють 500 оборонних підприємств – майже 300 000 людей.

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