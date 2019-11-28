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Офис Союза журналистов обокрали

Офис Союза журналистов обокрали - Фото
1 февраля 2019 года здание офиса НСЖУ было обстреляно (Фото: Facebook)
28.11.2019, 12:14

Неизвестные взломали сейф и забрали деньги

Ночью неизвестные обокрали офис Союза журналистов на Крещатике. Об этом сообщает Нацполиция.

Воры попали в помещение через балкон, взломали сейф и забрали оттуда деньги, сумма не уточняется. Правоохранители осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников и просматривают записи с камеры видеонаблюдения. Ворам грозит до шести лет лишения свободы. 

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, неизвестные проникли в его кабинет, в сейфе находились документы и его личные средства. "Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли документы и ценные вещи - еще выясняем..." - написал он в Facebook.

В ночь на 1 февраля неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна офиса НСЖУ на Крещатике.

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