Первый конкурс в Киеве на маршрутки по новым стандартам: отсеяли 22 перевозчика из 35-и

В Киеве состоялся конкурс на определение перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования с учетом новых повышенных требований. К конкурсу не допустили 22 предложения из 35-и. Об этом в Facebook сообщил замглавы КГГА Константин Усов.

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Конкурс, по его словам, состоялся, несмотря на попытки его сорвать. Утром в помещение КП Центр организации дорожного движения, где проходило заседание конкурсного комитета, ворвались несколько десятков агрессивных людей. Они пытались силовым методом не допустить проведения конкурса. Полиция и муниципальная стража вывели их из здания, некоторых задержали.

22 предложения из 35-и не допустили к участию в конкурсе. Их документы не соответствовали законодательству, говорит Усов. Это, по его мнению, означает то, что транспорт таких перевозчиков не соответствует новым стандартам.

Среди основных требований – пассажировместимость автобусов не менее 50 мест, соответствие экологическому стандарту Евро-5, доступность для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, отсутствие визуального и звукового "мусора" в салоне автобуса.

"Мы не хотим видеть устаревший общественный транспорт на своих улицах. И мы хотим, чтобы банды, которые пока контролируют рынок пассажирских перевозок, искажая лицо столицы ржавым хламом на колесах, ушли в прошлое", – отметил Усов.

Подробно о новых требованиях властей Киева к маршруткам.

Вадим Ребрина

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