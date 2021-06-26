UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первый конкурс в Киеве на маршрутки по новым стандартам: отсеяли 22 перевозчика из 35-и

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 17:43
Первый конкурс в Киеве на маршрутки по новым стандартам: отсеяли 22 перевозчика из 35-и - Фото
Фото: КГГА

В Киеве состоялся конкурс на определение перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования с учетом новых повышенных требований. К конкурсу не допустили 22 предложения из 35-и. Об этом в Facebook сообщил замглавы КГГА Константин Усов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Конкурс, по его словам, состоялся, несмотря на попытки его сорвать. Утром в помещение КП Центр организации дорожного движения, где проходило заседание конкурсного комитета, ворвались несколько десятков агрессивных людей. Они пытались силовым методом не допустить проведения конкурса. Полиция и муниципальная стража вывели их из здания, некоторых задержали.

22 предложения из 35-и не допустили к участию в конкурсе. Их документы не соответствовали законодательству, говорит Усов. Это, по его мнению, означает то, что транспорт таких перевозчиков не соответствует новым стандартам.

Среди основных требований – пассажировместимость автобусов не менее 50 мест, соответствие экологическому стандарту Евро-5, доступность для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, отсутствие визуального и звукового "мусора" в салоне автобуса.

"Мы не хотим видеть устаревший общественный транспорт на своих улицах. И мы хотим, чтобы банды, которые пока контролируют рынок пассажирских перевозок, искажая лицо столицы ржавым хламом на колесах, ушли в прошлое", – отметил Усов.

Подробно о новых требованиях властей Киева к маршруткам

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транспорт маршрутка КГГА Константин Усов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 