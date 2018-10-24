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24.10.2018, 16:32

По Глевахе ходили вьетнамцы и просили у местных еды - полиция

По Глевахе ходили вьетнамцы и просили у местных еды - полиция - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua

Против мужчины, который удерживал мигрантов, открыли уголовное производство

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В пгт Глеваха Киевской области полиция обнаружила 28 нелегальных мигрантов из Вьетнама, которых, по версии правоохранителей, незаконно удерживал некий мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Там рассказали, что в ночь на 24 октября в полицию начали звонить жители Глевахи с сообщениями о том, что по поселку ходят иностранцы и просят есть.

На место выехали правоохранители.

В пресс-службе говорят, что полицейские накормили граждан Вьетнама и готовятся передать их Госудрственной миграционной службе, которая должна разместить их в учреждениях для нелегальных мигрантов.

Против мужчины, который удерживал мигрантов, открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Он задержан.

Недавно корабль ВМС Марокко открыл огонь по лодке, перевозивший мигрантов из североафриканской страны в Испанию. 16-летний подросток был ранен в плечо, его доставили в больницу в Танжере. Остальных мигрантов доставили на берег и передали силам безопасности.

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Теги: еда, вьетнам, нелегал, мигрант, глеваха
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