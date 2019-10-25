Побратимы погибшего ветерана говорят, что он накрыл собой гранату

Виктор Дегтярев (фото - соцсети)

Побратимы ветерана АТО Виктора Дегтярева, погибшего в результате взрыва гранаты в Киеве в ночь на 23 октября, считают, что он своим телом накрыл гранату, когда ее привел в действие второй погибший, ранее угрожавший самоубийством. Об этом военные сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Они заверяют, что Дегтярев был профессионалом военного дела, имел опыт обращения с боеприпасами и при этом был категорическим противником самоубийства.

Второй погибший, охранник Михаил Никитин, по словам военных, переживал сложные жизненные обстоятельства и угрожал самоубийством. Они были знакомы. Дегтярев, по словам ветерана АТО Александра Василенко, предложил ему поговорить с Никитиным, чтобы выяснить его состояние.

Ветеран говорит, что в ходе общения с Никитиным в тот день, 22 октября, они с Дегтяревым не "увидели никаких предпосылок" к самоубийству, однако после того, как вечером Василенко покинул товарищей, ночью ему позвонили и сообщили, что Дегтярев мертв.

По словам военного, есть еще один свидетель, который может подтвердить высказывания Никитина о намерении покончить с собой.

Трагедия произошла 22 октября около 23:00 на улице Пушкинской, 34. Дегтярев сидел рядом с охранником, когда в его левой руке взорвалась граната. Оба погибли, проходившую рядом девушку зацепило мелким осколком - она получила легкое ранение. В вещах Дегтярева нашли еще один запал от гранаты.

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