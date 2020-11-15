Почти все Эпицентры продолжают работать, удалось закрыть один из них – Госпродпотребслужба

В полицию для внесения в Единый реестр досудебных расследований передано заявление по Эпицентру на Позняках

Почти все магазины сети Эпицентр в столице продолжают принимать посетителей во время карантина выходного дня, заявили в ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве. Там сообщили, что приостановили деятельность одного из них, вызвав полицию.

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"Один из примеров, когда в соответствии с информацией для граждан на зданиях Эпицентра – они работают в режиме онлайн. Однако, по факту, почти все Эпицентры продолжают принимать посетителей. Оформление заказов и расчеты за приобретенный товар проводят непосредственно в магазинах, по свидетельству потребителей", – сказано в сообщении.

В частности, совместная группа контроля в составе сотрудников Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны и департамента муниципальной безопасности КГГА прибыла в Эпицентр на улице Григоренко.

"Он работал в полном объеме. В итоге – деятельность приостановлена, вызвана следственная оперативная группа для фиксации преступления в соответствии со ст. 325 УК: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами Эпицентр во время карантина выходного дня", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что передали в полицию для внесения в Единый реестр досудебных расследований материалы с заявлением о преступлении.

11 ноября 2020 года Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня: что и когда будет закрыто.

11 ноября Эпицентр, реагируя на внедрение карантина выходного дня, в Facebook написала пост о "введении 72-часовой пятницы". В ответ глава МОЗ Степанов предложил Эпицентру поехать вместе с ним в реанимацию и "покуражиться" перед умирающими людьми.

Поздним вечером 12 ноября в Facebook пресс-служба Эпицентра сообщила, что на время карантина выходного дня Эпицентр будет работать только в онлайн-режиме.

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Вадим Ребрина

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