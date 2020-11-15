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Почти все Эпицентры продолжают работать, удалось закрыть один из них – Госпродпотребслужба

15.11.2020, 19:50
Почти все Эпицентры продолжают работать, удалось закрыть один из них – Госпродпотребслужба - Фото
Фото: LIGA.net

В полицию для внесения в Единый реестр досудебных расследований передано заявление по Эпицентру на Позняках

Почти все магазины сети Эпицентр в столице продолжают принимать посетителей во время карантина выходного дня, заявили в ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве. Там сообщили, что приостановили деятельность одного из них, вызвав полицию.

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"Один из примеров, когда в соответствии с информацией для граждан на зданиях Эпицентра – они работают в режиме онлайн. Однако, по факту, почти все Эпицентры продолжают принимать посетителей. Оформление заказов и расчеты за приобретенный товар проводят непосредственно в магазинах, по свидетельству потребителей", – сказано в сообщении.

В частности, совместная группа контроля в составе сотрудников Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны и департамента муниципальной безопасности КГГА прибыла в Эпицентр на улице Григоренко.

"Он работал в полном объеме. В итоге – деятельность приостановлена, вызвана следственная оперативная группа для фиксации преступления в соответствии со ст. 325 УК: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами Эпицентр во время карантина выходного дня", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что передали в полицию для внесения в Единый реестр досудебных расследований материалы с заявлением о преступлении.

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Вадим Ребрина
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эпицентр карантин коронавирус   COVID-19

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