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Полиция ловила мужчину с ножом в тоннеле киевского метро

Полиция ловила мужчину с ножом в тоннеле киевского метро - Фото
Фото: LIGA.net
16.06.2020, 21:50

По информации полиции, мужчину поймали на следующей станции с ранением живота

На красной линии киевского метрополитена останавливали движение поездов из-за мужчины с ножом, который забежал в тоннель. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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В полицию поступила информация о том, что на платформе станции Берестейская видели мужчину с ножом, который угрожал себя порезать, а потом спрыгнул на пути и забежал в тоннель.

Работники метрополитена сразу остановили движение поездов, а полицейские бросились искать мужчину. По информации полиции, его нашли через полчаса в тоннеле соседней станции Шулявская.

Полицейские вызвали скорую помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

25 мая в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта. 



Вадим Ребрина
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полиция киев метро
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