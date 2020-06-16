Полиция ловила мужчину с ножом в тоннеле киевского метро

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На красной линии киевского метрополитена останавливали движение поездов из-за мужчины с ножом, который забежал в тоннель. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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В полицию поступила информация о том, что на платформе станции Берестейская видели мужчину с ножом, который угрожал себя порезать, а потом спрыгнул на пути и забежал в тоннель.

Работники метрополитена сразу остановили движение поездов, а полицейские бросились искать мужчину. По информации полиции, его нашли через полчаса в тоннеле соседней станции Шулявская.

Полицейские вызвали скорую помощь.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

25 мая в связи с ослаблением коронавирусного карантина в Киеве и Харькове открылось метро, которое не работало с середины марта.





