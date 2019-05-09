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09.05.2019, 15:35

Полиция о 9 мая: георгиевских лент мало, но была фанатка Сталина

Полиция о 9 мая: георгиевских лент мало, но была фанатка Сталина - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Правоохранители составили три админпротокола в связи с использованием запрещенной символики, но крупных нарушений и провокаций не было

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Сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в Киеве состоялось несколько массовых мероприятий, которые прошли преимущественно спокойно и без инцидентов. Об этом сообщает во время брифинга сообщили глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко и советник министра МВД Зорян Шкиряк.

Всего на улицах Киева было, по оценкам правоохранителей, более 4000 человек. Порядок обеспечивали до 2000 правоохранителей, в том числе Нацгвардия и спасатели.

За использование запрещенной символики были задержаны, но вскоре отпущены, три человека - женщина преклонного возраста с портретом Сталина, мать двоих детей, повязавшая на них георгиевские ленты, а также организатор шествия "Бессмертный полк" Елена Бережная, которая является матерью погибшей экс-рагионалки Ирины Бережной.

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Провокаций и крупный нарушений не было. По словам Шкиряка, в этом году зафиксировано наименьшее количество использования коммунистической символики.

Движение транспорта в центре Киева полностью восстановлено.

Примечательно, что Бессмертный полк - организация, созданная в 2011 году в Томске тремя российскими журналистами, которая получает финансирование из бюджета РФ для проведения одноименных акций "Бессмертный полк" по всему миру.

LIGA.net публикует фоторепортаж с шествия-аналога российского "Бессмертного полка" под названием "Никто не забыт, ничто не забыто", а также с шествия-пародии.

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Теги: Бессмертный полк, день победы над нацизмом во Второй мировой войне, Нацполиция, андрей крищенко, 9 мая, Елена Бережная, зорян шкиряк
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