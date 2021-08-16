Полиция перешла в режим усиленной работы перед праздниками: какие введут меры безопасности
Сегодня, 16 августа, подразделения Национальной полиции перешли на усиленный вариант несения службы – для обеспечения безопасности на приближающихся праздниках по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия независимости Украины.
В охране порядка будут участвовать все структурные подразделения полиции.
В местах скопления людей – в общественных местах, на автостанциях, на жд-вокзале, в метро и аэропортах – увеличат количество патрулей, к патрулированию привлекут военнослужащих Нацгвардии.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в Киеве будут работать около 10 000 полицейских и нацгвардейцев. Основные сводные отряды уже прибыли в столицу.
На время проведения массовых мероприятий в центре Киева частично ограничат движение автотранспорта, изменят график и схему движения общественного транспорта.
- 22 августа вселенский патриарх Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний вместе проведут литургию в Киеве.
- 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским.
- 23 августа в Украине должен состояться первый саммит Крымской платформы. По состоянию на 13 августа глава МИД заявлял о 40 участниках.
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