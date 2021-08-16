Полиция перешла в режим усиленной работы перед праздниками: какие введут меры безопасности

Сегодня, 16 августа, подразделения Национальной полиции перешли на усиленный вариант несения службы – для обеспечения безопасности на приближающихся праздниках по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Все ведомства системы органов внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы в связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия независимости Украины.

В охране порядка будут участвовать все структурные подразделения полиции.

В местах скопления людей – в общественных местах, на автостанциях, на жд-вокзале, в метро и аэропортах – увеличат количество патрулей, к патрулированию привлекут военнослужащих Нацгвардии.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в Киеве будут работать около 10 000 полицейских и нацгвардейцев. Основные сводные отряды уже прибыли в столицу.

На время проведения массовых мероприятий в центре Киева частично ограничат движение автотранспорта, изменят график и схему движения общественного транспорта.

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Наталия Медведева

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