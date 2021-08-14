Варфоломей в Украине. Вселенский патриарх и глава ПЦУ вместе проведут литургию в Киеве
14.08.2021, 11:59
Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (фото - ЕРА)
Вселенский патриарх Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний вместе проведут литургию в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
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Как сообщается, литургия, которую возглавят Варфоломей и Епифаний, пройдет в воскресенье 22 августа под открытым небом у собора Святой Софии. Начало – в 09:00.
Также в 10:00 21 августа в Михайловском Золотоверхом соборе состоится торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха в честь его прибытия в Украину.
- 16 октября 2020 года президент Владимир Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. УПЦ Московского патриархата выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".
- В декабре Варфоломей заявил, что посетит Украину по случаю Дня ее независимости. Большинство украинцев положительно относятся к визиту Вселенского патриарха.
- 28 июля 2021-го Варфоломей обратился к украинцам в годовщину крещения Руси – Украины.
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