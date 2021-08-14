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Варфоломей в Украине. Вселенский патриарх и глава ПЦУ вместе проведут литургию в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 11:59
Варфоломей в Украине. Вселенский патриарх и глава ПЦУ вместе проведут литургию в Киеве - Фото
Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (фото - ЕРА)

Вселенский патриарх Варфоломей и руководитель Православной церкви Украины Епифаний вместе проведут литургию в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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Как сообщается, литургия, которую возглавят Варфоломей и Епифаний, пройдет в воскресенье 22 августа под открытым небом у собора Святой Софии. Начало – в 09:00.

Также в 10:00 21 августа в Михайловском Золотоверхом соборе состоится торжественная встреча и благодарственная молитва вселенского патриарха в честь его прибытия в Украину.

Читайте также спецпроект: Первый среди равных. Как устроен православный мир патриарха Варфоломея

Марк Сировой
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