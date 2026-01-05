Полиция показала первые кадры после удара по больнице в Киеве – видео

Эвакуация из больницы (Фото: ГСЧС)

Патрульная полиция показала первые кадры после удара России по больнице в Оболонском районе Киева 5 января. Полицейские одними из первых прибыли на место.

Правоохранители совместно со спецслужбами эвакуировали людей из поврежденного здания, сопроводили пациентов и персонал в безопасные места, передали пострадавших медикам и обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта.

В результате российской атаки один человек погиб и еще четверо были ранены. Погибший – 30-летний пациент больницы, во время удара в заведении находилось около 70 человек.

В области из-за вражеского удара обесточен город Славутич. Без света находятся почти 8500 семей.