Полиция показала первые кадры после удара по больнице в Киеве – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Патрульная полиция показала первые кадры после удара России по больнице в Оболонском районе Киева 5 января. Полицейские одними из первых прибыли на место.
Правоохранители совместно со спецслужбами эвакуировали людей из поврежденного здания, сопроводили пациентов и персонал в безопасные места, передали пострадавших медикам и обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта.
В результате российской атаки один человек погиб и еще четверо были ранены. Погибший – 30-летний пациент больницы, во время удара в заведении находилось около 70 человек.
В области из-за вражеского удара обесточен город Славутич. Без света находятся почти 8500 семей.
- Днем 5 января РФ ударила дронами по Запорожью и Днепру, а Харьков атаковала пятью ракетами. Есть погибший и существенные повреждения энергетической инфраструктуры.
