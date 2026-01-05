Поліція показала перші кадри після удару по лікарні в Києві – відео

Евакуація з лікарні (Фото: ДСНС)

Патрульна поліція показала перші кадри після удару Росії по лікарні в Оболонському районі Києва 5 січня. Поліцейські одними з перших прибули на місце.

Правоохоронці спільно зі спецслужбами евакуювали людей із пошкодженої будівлі, супроводили пацієнтів і персонал до безпечних місць, передали постраждалих медикам та забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Внаслідок російської атаки одна людина загинула і ще четверо були поранені. Загиблий – 30-річний пацієнт лікарні, під час удару в закладі перебували близько 70 осіб.

В області через ворожий удар знеструмлене місто Славутич. Без світла перебувають майже 8500 родин.