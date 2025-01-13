Появились новые детали скандала вокруг "мажоров", катавшихся под песню "Я русский" в Киеве

Один из задержанных подростков (Фото:t.me/gunpKyiv)

Заместитель начальника департамента коммуникации Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона рассказала новые подробности о деле несовершеннолетних, которые накануне "прославились" из-за скандальных видео под песню "Я русский" в Киеве. В частности, их родители не являются влиятельными лицами, а один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей.

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Она отметила, что информация о том, что родители подростков являются влиятельными лицами, не соответствует действительности, как и заявления о "большом достатке" якобы мажоров. Отец одного – бывший чиновник, который сейчас на пенсии. Остальные родители – работники частного бизнеса, учебных заведений, госслужащие.

Гирдвилис отметила, что правоохранители изъяли у подростков во время обысков травматический и пневматический пистолеты. Первый зарегистрирован на одного из родителей двух несовершеннолетних, а пневматический вообще не нуждается в оформлении. Изъятые патроны к оружию направили на экспертизу.

Пока неизвестно, фигурировало ли это оружие на видео, которые подростки выкладывали на своих страницах в соцсетях. А сам "дерзкий" и якобы "богатый" контент был сделан ради хайпа и чтобы увеличить количество подписчиков, говорит она.

Кроме того, один из фигурантов скандального видео – 17-летний парень в 2024 году уже фигурировал в скандале – пел российский гимн, идя по улице. После установления личности он публично извинялся, а суд назначил ему год испытательного срока за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

"Срок апробационного надзора еще не завершился. Если лицо нарушает закон во время этого периода, то суд может пересмотреть свое решение и вынести более тяжелую квалификацию. Что сейчас и происходит: продолжается расследование по статье о незаконном хранении оружия", – пояснила представитель полиции.

Кроме того, Гирдвилис подчеркнула, что автомобили подростков не сопровождала полиция. Следствие выяснило, что подростки арендовали эти автомобили, которые фирма предоставила вместе с водителями.

"Это ложная информация. Подростки ехали за экипажем полиции именно когда они с проблесковыми маячками направлялись на один из вызовов. А подали это так, будто их сопровождает полиция. Еще раз подчеркивает, что это совершенно не соответствует действительности", – заявила она.

Также в полиции утверждают, что пробку создали не подростки. Он возник неумышленно, потому что водители даже не знали, что происходит какая-нибудь съемка. Гирдвилис подчеркнула, что это не версия самих подростков, а установленные факты, подтверждаемые данными камер видеонаблюдения.

"При выезде из паркомест образовалась такая небольшая пробка, буквально на минуту-две. И потом автомобили все разъехались. Затор был образован не этими подростками, а просто разными водителями, которые выезжали от магазина неподалеку", – подчеркнула она.

10 января Нацполиция начала проверку после видео, на котором в Киеве юноши ездили на люксовых машинах под песни россиян, поддерживающих войну.

12 января во время обысков полиция обнаружила оружие у двух несовершеннолетних дома.