З’явились нові деталі скандалу навколо "мажорів", які катались під пісню "Я русский" у Києві

Один із затриманих підлітків (Фото:t.me/gunpKyiv)

Заступниця начальника департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону розповіла нові подробиці про справу неповнолітніх, які напередодні "прославилися" через скандальні відео під пісню "Я русский" у Києві. Зокрема, їхні батьки не є впливовими особами, а один із них тогоріч вже попадав у поле зору правоохоронців.

Вона зазначила, що інформації про те, що батьки підлітків є впливовими особами, не відповідає дійсності як і заяви про "великі статки" нібито мажорів. Батько одного – колишній посадовець, який зараз на пенсії. Решта батьків – працівники приватного бізнесу, закладів освіти, держслужбовці.

Гірдвіліс зазначила, що правоохоронці вилучили у підлітків під час обшуків травматичний та пневматичний пістолети. Перший зареєстрований на одного з батьків двох неповнолітніх, а пневматичний взагалі не потребує оформлення. А вилучені набої до зброї направили на експертизу.

Наразі невідомо, чи саме ця зброя фігурувала на відео, які підлітки викладали на своїх сторінках у соцмережах. А сам "зухвалий" та нібито "заможний" контент був зроблений заради хайпу та щоб збільшити кількість підписників, каже вона.

Окрім цього, один із фігурантів скандального відео – 17-річний хлопець у 2024 році вже фігурував у скандалі – співав російський гімн, йдучи вулицею. Після встановлення особи він публічно просив вибачення, а суд назначив йому рік випробовувального терміну за виправдовування збройної агресії Росії проти України.

"Строк пробаційного нагляду ще не завершився. Якщо особа порушує закон під час цього періоду, то суд може переглянути своє рішення та винести більш тяжку кваліфікацію. Що наразі і відбувається: триває розслідування за статтею про незаконне зберігання зброї", – пояснила представниця поліції.

Окрім цього, Гірдвіліс підкреслила, що автомобілі підлітків не супроводжувала поліція. Слідство з'ясувало, що підлітки орендували ці авто, які фірма надала разом із водіями.

"Це неправдива інформація. Підлітки їхали за екіпажем поліції саме коли вони із проблисковими маячками прямували на один із викликів. А подали це так, нібито їх супроводжує поліція. Ще раз наголошує, що це абсолютно не відповідає дійсності", – заявила вона.

Також у поліції стверджують, що затор створили не підлітки. Він виник неумисно, бо водії навіть не знали, що відбувається якась зйомка. Гірдвіліс підкреслила, що це не версія самих підлітків, а встановлені факти, які підтверджуються даними з камер відеоспостереження.

"При виїзді з паркомісць утворився такий невеликий затор, буквально на хвилину-дві. І потім автомобілі усі роз'їхалися. Затор був утворений не цими підлітками, а просто різними водіями, які виїжджали від магазину неподалік", – підкреслила вона.