У Києві правоохоронці провели обшуки за місцем помешкання двох неповнолітніх, які напередодні "прославилися" через скандальні відео зі столиці. Про це повідомив відділ комунікації київської поліції.

Обшуки проводилися у межах розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Максимальне покарання – сім років тюрми.

Поліціянти повідомили, що вдома у двох фігурантів вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція

Раніше, у п'ятницю, 10 січня, група молодих людей опублікувала у соцмережах відео, де вони перекривають рух у центрі Києва, співають пісень російських виконавців, які підтримують політику Кремля, а також демонструють зброю.

Згодом поліціянти повідомили, що встановили усіх учасників відео, з ними та їх батьками спілкувалися ювенальні поліціянти.

  • 15 грудня Нацполіція повідомила про затримання чоловіка, який вночі пошкодив прапори та фотографії полеглих військових на Майдані Незалежності.
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