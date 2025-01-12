У Києві правоохоронці провели обшуки за місцем помешкання двох неповнолітніх, які напередодні "прославилися" через скандальні відео зі столиці. Про це повідомив відділ комунікації київської поліції.

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Обшуки проводилися у межах розслідування за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Максимальне покарання – сім років тюрми.

Поліціянти повідомили, що вдома у двох фігурантів вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Раніше, у п'ятницю, 10 січня, група молодих людей опублікувала у соцмережах відео, де вони перекривають рух у центрі Києва, співають пісень російських виконавців, які підтримують політику Кремля, а також демонструють зброю.

Згодом поліціянти повідомили, що встановили усіх учасників відео, з ними та їх батьками спілкувалися ювенальні поліціянти.