В Киеве правоохранители провели обыски по месту проживания двух несовершеннолетних, которые накануне "прославились" из-за скандальных видео из столицы. Об этом сообщил отдел коммуникации киевской полиции.

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Обыски проводились в рамках расследования по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Максимальное наказание – семь лет тюрьмы.

Полицейские сообщили, что дома у двух фигурантов изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

По этому факту идет досудебное расследование.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ранее, в пятницу, 10 января, группа молодых людей опубликовала в соцсетях видео, на которых они перекрывают движение в центре Киева, поют песни российских исполнителей, поддерживающих политику Кремля, а также демонстрируют оружие.

Впоследствии полицейские сообщили, что установили всех участников видео, с ними и их родителями общались ювенальные полицейские.