Представители боевиков в ТКГ захотели исключить из переговоров Казанского

Представители боевиков России в Трехсторонней контактной группе, не имеющие официального статуса и легитимизации, заявили, что хотят исключить из переговоров представителя Донецка в ТКГ Дениса Казанского. Об этом пишет переговорщик Сергей Гармаш в Facebook.

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Он отмечает, что боевики исключить Казанского в ответ на требования украинской делегации об исключении представителя террористов Майи Пироговой, против которой в Украине открыто уголовное дело.

"Приглашенные РФ представители ОРДО, сегодня подошли к проблеме "творчески" и, симметрично Украине, заявили, что в "республике" открыто дело против члена украинской делегации Дениса Казанского, поэтому для них является неприемлемым его участие в переговорах. Его обвиняют по статье, которая предусматривает смертную казнь с конфискацией имущества", – пишет Гармаш.

СПРАВКА. В июле 218 года суд заочно приговорил Пирогову к десяти годам тюремного заключения. Ее признали виновной в создании террористической организации.

По его словам, российские представители ОРДЛО предложили также два варианта: "игнорировать факт наличия уголовных дел" и продолжать работать с Пироговой и Казанским или продолжать переговоры без участия экспертов и советников.

Заседание подгруппы ТКГ по политическим вопросам так и не началось – его перенесли на 27 апреля, говорит Гармаш.

В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций "ДНР/ЛНР" и координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.

В ОБСЕ обосновали участие представителей российских боевиков в переговорах "устоявшейся практикой".

17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. По словам Арестовича, в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.

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Станислав Стороженко

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